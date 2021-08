Playoff di ritorno, Champions League. Decisivi. All'andata una fu una bella partita e la seconda un'esplosione.



Vinse il Benfica meritandosela tutta nel primo tempo. Ma nel secondo fu tutt'altra cosa, i pirtoghesi sparirono dal campo e gli olandesi meritarono un pareggio che non arrivò. Fini' 2-1 e ora il Psv deve vincerla. Con un gol di vantaggio andrebbe ai supplementari perchè non esistono più i gol che valgono doppi in trasferta. Sei confronti diretti su sette si sono conclusi con i gol di entrambe.



Vinse lo Young Boys in un match strepitoso, il classico incontro di boxe in cui i due pugili se le danno di santa ragione al centro del ring. Un cartellino rosso per gli svizzeri, un rigore sbagliato per gli ungheresi più un gol annullato dal Var. Di tutto, insomma. Con la squadra in dieci che vince. Si potrebbe ripetere un canovaccio simile anche se al Ferencvaros basta l'1-0 per giocarsela ai supplementari. Ma se una delle due la sblocca nel primo tempo può venir fuori il pandemonio di nuovo. La quota merita rispetto.



EFL Cup inglese, ne scelgo una e cioè Birmingham-Fulham. Solo due volte nelle ultime nove si è andati all'over 2,5. Si segna davvero poco in questo match. Vediamo se stasera si confermano.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Psv-Benfica gol (quota 1,66)



Ferencvaros-Young Boys over 3,5 (2,60)



Birmingham-Fulham under 2,5 (1,73)



Il terno vale 7,46 volte la posta