Quaternona in attesa della Serie A e della prima SFIDA A MISTERPALMIERI. Si parte con la Bundesliga e la squadra che ha impressionato di più. Andando sotto al primo minuto per poi ribaltare tutto e stracciare l'Augsburg. Il Borussia Dortmund può vincere il titolo e lo sa bene. E' un gruppo con individualità fortissime. Il Colonia, anche se in casa sua, dovrà proteggersi dalla gragnuola che pioverà.



Aston Villa-Everton è una partita che "figlia" sempre tanti gol. Basta leggere nei precedenti per vedere gli ultimi otto precedenti: sette volte si è chiusa con la multigol da 3 a 5, sette volte!!!!!!!!



Multigol anche nella Liga dove però a Granada si va leggermente più modesti in fatto di segnature. Non è una gran quota ma la multigol 2-5 ad esempio copre le ultime nove su nove, non so se mi sono spiegato...



Apre la Serie B, cui sono stato cosi' affezionato nella mia lunga vita calcistica. Pisa-Benevento ci farà subito capire che campionato sarà. Per me, anche con un'occhiata alle novità arbitrali in vigore dal 1 luglio, si segnerà di più. Anzi, molto di più. Si parte con un overone molto alto.





I CONSIGLI DI VENERDI'





Colonia-Borussia Dortmund 2 (quota 1,45)



Aston Villa-Everton multigol 3-5 (2,10)



Granada-Siviglia multigol 2-5 (1,37)



Pisa-Benevento over 2,5 (2,05)







La quaterna vale 8,55 volte la posta