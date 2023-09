Oggi nella scommessa entrano i bomber di Inter e Juventus. Lautaro Martinez potrebbe segnare nell'Inter-Fiorentina diversa da quella dello scorso anno, tiravano soltanto i nerazzurri ma vinsero i viola in un match che ancora adesso ricordo come un film di fantascienza. Abbastanza simile se vogliamo a Napoli-Lazio di ieri. Altra trasferta juventina da vincere per forza ad Empoli, dopo la prestazione one one con l'Udinese e tutto il contrario contro il Bologna. La Toscana potrà fare bene a Vlahovic, che con quell'arietta lì ritrova il suo meglio.



In Premier League la giornata odierna lega a filo doppio Arsenal e Liverpool. Perché l'ultima vittoria di entrambe è stata ottenuta con in campo un uomo in meno, Tomiyasu per i Gunners e Van Dijk per i ragazzi di Klopp. I confronti con Manchester United ed Aston Villa possono essere la conferma che tanto - se non tutto - è cominciato come doveva.





Inter-Fiorentina marcatore Lautaro (2,05)

Empoli-Juventus marcatore Vlahovic (2,30)

Arsenal-Manchester United 1 (1,80)

Liverpool-Aston Villa 1 (1,65)



Quaterna da 14 volte la posta