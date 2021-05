Ci siamo.. Ci consegnerà la prima finalista. E in ogni caso ci consegnerà la favorita della finale, Real Madrid e Chelsea le vedo sicuramente in sottordine almeno nel pronostico.Il primo tempo fu No City e tutto PSG con il gol di Marquinhos e svariate altre folate di vento gelido sui dorsali degli inglesi, fatti a pezzi da un Di Maria formato deluxe e il solito Ney del momento. Poi la prima svolta: Neymar si scrocchia al gomito e per tutta la partita rivestirà il ruolo del cugino di Neymar, molto meno decisivo a pallone. Altre due svolte: i gol di De Bruyne e Mahrez, il primo dei quali ho rivisto un centinaio di volte, arrivando all'unica conclusione che fosse una "quaglia" di Navas. Ultima svolta: fallaccio di Gueye, espulsione e fine della fiera.Ora all'Etihad Stadium il PSG deve raccogliere soltanto un punteggio: la vittoria. Sapendo prima che deve schifare quella per 1-0 che per il gioco dei gol segnati in trasferta sarebbe allo stesso modo mortifera. Praticamente, su quelle muoverà una flotta invisibile ma devastante. E quindi ai francesi del pronostico resta poco. Lo 0-2 a loro favore è il primo risultato che non vedo possibile, gli altri successi esterni poco preventivabili. Da parte mia.Ovvero la vittoria dei padroni di casa più gol per entrambe. Quindi da un 2-1 in su. Non solo: attenti alla quota di Foden marcatore, non è uno dei bomber in campo quindi potrebbero andarci larghi e sbagliarla.Ho costruito un ambo solo perchè ho visto una quota che mi sconfinerà abbastanza e ci si potrebbe provare., indirizzo Kenilworth Road. Il Luton è in gran momento: undici punti nelle ultime cinque, forma che è decollata, freccia decisamente in su. Anche se il suo campionato è praticamente finito a metà classifica. Il Rotherham è ultimo nella classifica per punti esterni e ha colto soltanto un punto nelle ultime sei gare, pareggio in casa contro il Blackburn all'ultima.Chissà, magari non farebbe male.Manchester City-PSG 1/over 2,5 (2,18)Luton-Rotherham 1 (3,00)L'ambo vale 6,54 volte la posta