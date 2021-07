Oggi pomeriggio si prosegue con le qualificazioni di Champions League. Sono i match di ritorno. E io sono intrigato dai tempi supplementari nelle due sfide che all'andata si sono concluse con il pareggio. E se parlo di pareggio non ha importanza di quale sia stato il risultato perchè i gol non valgono più il doppio in trasferta. E quindi qualsiasi fosse la x che uscisse al ritorno, si andrebbe ai tempi supplementari. Ieri è stato così soltanto in Bielorussia dove i romeni (favoriti) del Cluj sono stati sconfitti ma hanno comunque passato il turno.



Oggi vanno in campo Kairat Almaty-Maccabi Haifa e un'ora dopo Alaskert-Connaq's Quay. Squadra kazaka contro squadra israeliana, squadra armena contro squadra gallese. All'andata non bastò il gol del vantaggio a fine primo tempo: il Maccabi fu ripreso a un quarto d'ora dalla fine. Fuochi d'artificio nell'altra, che si concluse sul 2-2: apertura per i gallesi, poi pum-pum degli armeni che tennero il risultato fino a 11' (più recupero) dal fischio dell'arbitro.



Vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Comunque, anche due 0-0 ci regalerebbero una quota piramidale. Il gettoncino di presenza può valere la candela, voi che ne dite?



Kairat Almaty-Maccabi Haifa X (quota 3,45)

Alashkert-Connaq's Quay X (4,75)



L'ambo vale 16,3 volte la posta