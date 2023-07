Andata di qualificazioni per la Champions League. Due partitucce non male, tanto per (chi proprio volesse...) provare. Perchè le due quote proposte non le trovo per niente bassine. Farul-Sheriff potrebbe risultare abbastanza equilibrata anche se i padroni di casa arrivano dall'aver giocato la loro Supercoppa, avendola persa di misura (prima tre over di fila nelle amichevoli). La quota dei tre gol o più pare mirabolante, tentativo.

Gli svedesi dell'Hacken vinceranno facile, bisogna soltanto vedere quanti ne faranno. E se i loro avversari (gallesi, The New Saints) aiuteranno ad allargare il tabellino portandolo ad essere un tabellone. L'1/over 3,5 a quella quota può risultare ben giocato.





Farul-Sheriff Tiraspol over (quota 2,65)

Hacken-TNS 1/over 3,5 (2,10)



Ambo da 5,56 volte la posta