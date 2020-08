Oggi il cartellone è tutto dell'Europa League e delle sue qualificazioni ai quarti di finale della prima parte. Ambaradan di partite, nessuna semplice. Almeno però si può spuntare una bella quota, come quella del nostro terno.



Albania e Israele contro in Teuta-Beitar Jersusalem. Ricordo che siamo di fronte a gare secche. Gli ospiti vengono a giocare una partita tirata, superchiusa, spesso e volentieri ci troviamo con degli under 2,5. La quota del "massimo due reti" ovvero under 2,5 calerà, al momento mi sembra alta e prendibile.



Stessa spiaggia stesso mare in Dinamo Minsk-Piast, una bielorussa contro una polacca. Anche qui un inferno di under 2,5 che ci battono la strada, questo potrebbe essere un match abbastanza equilibrato, non mi verrebbe in mente di andare su un segno 1, X oppure 2.



Tutto il contrario invece in Keshla-Lavi, una azera contro un'albanese che cinque anni fa si sono già trovate una contro l'altra. Due pareggi, 1-1 e 0-0, prima in casa Laci e poi in casa Keshla. Niente di più facile che ci si trovi sullo stesso piatto della bilancia, che non va di qua né di là.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI"





Teuta-Beitar Jerusalem under 2,5 (1,95)



Dinamo Minsk-Piast under 2,5 (1,75)



Keshla-Laci X (3,90)





Il terno vale 13,3 volte la posta