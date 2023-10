Quali europee 2024, tocca a voi. E il terno che ne fuoriesce ha una quota per niente pallida. Chi scegliesse questa via potrebbe anche divertirsi. Anche se è la prima serata. Vediamo un po'.



Spagna-Scozia è quanto di più inatteso. Con gli ospiti che stanno dominando il girone dopo aver vinto lo scontro diretto in casa per due a zero, e i padroni di casa che in quattro match ne hanno messi in porta se-di-ci, a una media che sembra l'inizio di una barzelletta. E stasera? De la Fuente deve vincere a tutti i costi in tutti i luoghi e in tutti i laghi ma molti non ce li avrà a disposizione, ne mancheranno di basilari (Pedri, Dani Olmo, Asensio). Sapendo bene chi ci sarà di fronte non credo che gli spagnoli partiranno a marce altissime. Per questo la X del primo tempo a quella quota fa sognare. Si giocherà all'Estadio de la Cartuja di Siviglia.



Croazia-Turchia apre la panchina turca al nuovo ct Montella. Il pronostico è scontato e pende dalla parte di casa ma non sempre i croati vanno dritti alla meta. Sono spesso fortissimi con i fortissimi e a volte si inventano l'esatto contrario. Non è comunque la Turchia una nazionale così così, tutt'altro. I migliori auguri al nostro amico di mille battaglie ma dovrebbe essere tosta tosta. Si giocherà all'Opus Arena di Osijek.



Albania-Repubblica Ceca sembra fatta apposta per non andare a finire da una parte o dall'altra. Due punti di vantaggio per chi non prende gol in casa da una vita sono la patente da mostrare ai rivali. Cui uno zero a zero non farebbe orrore. Proprio per niente. Si giocherà all'Air Albania Stadium di Tirana.



Spagna-Scozia X primo tempo (2,65)

Croazia-Turchia 1 (1,62)

Albania-Repubblica Ceca X (3,00)



Terno da 12,8 volte