. Dal punto di vista calcistico ma soprattutto dal punto di vista bettistico. All'andata, finita 3-2 per i francesi delin casa del, è nevicato calcio per un'ora e mezza. E quando nevica calcio a quella intensità, nevicano gol. Sono stati cinque alla fine, avrebbero potuto essere millanta. Ora per provare a non essere eliminati, i bavaresi debbono vincere con due reti di scarto. Oppure tracimare con un risultatone tipo 4-3. Insomma, la loro partita dovrà essere un inseguimento ad andare in porta. E fino a qui cosa possibile. Il problema è che non ci sarà Monsieur, al momento miglior centravanti al mondo con. Le cose si complicano ma fino a un certo punto. Anche all'andata fu così ma le occasioni furono tante. Dall'altra parte c'è, c'è, un po' di tutto. Forse qualche anno addietro avresti visto perdere tempo, sdraiarsi per terra, insomma il decalogo di chi vuole arrivare al 90' e oltre rischiando il meno possibile. Qui non credo proprio. Le due squadre che hanno apparecchiato quel nientepopodimenoche di match a Monaco saranno capaci di altro, vedrete.Serie B con recupero. Traed. Bella sfida. Anche qui ho le idee molto chiare fin da quando ho letto che si andava in campo. L'viene da un bel successo esterno, l'ennesimo (le ultime tre in trasferta sono finite 1-0, 2-0 e 3-0 con Reggiana, Vicenza e Reggina). Una quarta in collana non ce la faccio a prevederla, oltretutto con una squadra che sta risalendo come la(tredici punti nelle ultime cinque come i toscani: wow). Vado con fiducia sulla combo casalinga 1X/multigol 1-3 e passa la paura.In Inghilterra è il trampolino di questa giornata (ma non in Premier League). Si gioca in, ilospite ha praticamente finito, non chiuderà ne su né giù dopo un'onorevolissima stagione. Chi invece si gioca un match di platino è il, per ora distanziato di sei punti dalla salvezza e dal suo rivale più vicino che si chiama Coventry. Ci saranno partite da recuperare ma bisognerebbe mettere la linea di partenza decollando da qui: con una vittoria se ne potrebbe ragionare in maniera ben più distesa.PSG-Bayern gol/over 3,5 (quota 2,08)Cremonese-Empoli 1X/multigol 1-3 (2,42)Rotherham-QPR 1 (2,63)