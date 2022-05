Finale di FA Cup, Chelsea-Liverpool è una partita decisamente ciccia. I rossi di Klopp stanno vedendo scappare la Premier League. Non possono vedere fuggire un altro traguardo, assolutamente no. A febbraio l'EFL è stata vinta ai calci di rigore, in Premier sono stati due pareggi 1-1 e 2-2 e l'anno scorso fu una vittoria per parte. Kovacic e Kanté dovranno effettuare un test, Fabinho non ci sarà. La quota va tutta dalla parte di Klopp anche se non è fantasmagorica.



Empoli-Salernitana è assolutamente decisiva per Davide Nicola. Sono sette giornate che i campani segnano, bisogna risalire al Torino per trovare una sconfitta senza gol. Se addirittura dovessero vincere sarebbero a un millimetro dalla salvezza.



Ancora più semplice per lo Spezia a Udine. Semplice perché i liguri sono ben più avanti delle altri, con un punto sarebbero a casa.



Tutt'altra cosa è Verona-Torino. Potrebbe essere un match divertente, con il gol a dominare.



PS: Ovviamente bisognerà tenere da conto il caldo, abbiamo visto ieri al tennis di Roma.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Chelsea-Liverpool 2 (quota 2,10)



Empoli-Salernitana gol (1,57)



Udinese-Spezia gol (1,61)



Verona-Torino gol (1,57)



La quaterna vale 8,33 volte la posta