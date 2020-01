Ripartono i campionati europei di massimo peso. A cominciare da Liga e Bundesliga. La Spagna propone Leganes-Getafe, la Germania uno scontro al vertice (o da quelle parti) tra Schalke e Monchengladbach.



Vado con la Spagna e vi spiego il perché. Mi sono visto Getafe-Real Madrid ovvero l'ultimo match prima della sosta e ho visto una delle partite più strane di tutta la mia carriera calcistico-giornalistica. Perché? I padroni di casa dominarono ampiamente il primo tempo, i "blancos" dormivano, l'unico davvero sveglio era il portiere Courtois che salvò più volte la sua porta. Insomma, meritava ampiamente il Getafe. Ma due incursioni di Varane su calcio piazzato procurarono l'ampio vantaggio, rifinito poi da Valverde per il 3-0 più surreale che abbia visto. Il Getafe, settimo in classifica a un punto dal Valencia e dalla zona Europa, può vincere a Leganes, che invece boccheggia penultimo. Anche se nelle ultime quattro di Liga sono arrivati otto punti e la possibilità - che prima non esisteva - di salvarsi.



In Germania partitona tra Schalke e Gladbach, quest'ultimo a lungo in testa al gruppo. Quattordici vittorie sette pareggi e solo due sconfitte: questo il ruolino più recente dei padroni di casa davanti ai loro tifosi, strepitoso no? Il Borussia abbiamo detto prima che ha saputo a lungo portare il mantello del leader del campionato. Le squadre segnano e lo fanno molto più che con regolarità, il gol è una via d'uscita che si prende alla grande.



L'Inghilterra ci riserva una sfida importante in Championship tra Fulham e Middlesbrough. Nelle ultime tredici il Fulham è rimasto a secco soltanto perdendo con il Brentford, nella ultime quattordici gli ospiti hanno fatto lo stesso identico cammino astenendosi solo nella sconfitta di Leeds. Gol, senza particolari dubbi.



A notte fonda finirà Sporting Lisbona-Benfica in Portogallo. Qui siamo ai massimi livelli lusitani, quarta contro prima. Anche se il Benfica lotta col Porto e lo Sporting con il Famalicao, in due testa a testa che faranno l'Europa. La fortissima difesa ospite ha preso sei gol nelle ultime cinque gare (ogni competizione) e potrebbe faticare più del previsto contro i padroni di casa, che alla penultima hanno fatto gol al Porto. Pur perdendo.



Quaterna difficile, quando si riparte è sempre così. Ma la quota vale il classico cippino d'incoraggiamento, amici.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Leganes-Getafe 2 (quota 2,96)

Schalke-Borussia Moenchengladbach gol (1,60)

Fulham-Middlesbrough gol (1,67)

Sporting Lisbona-Benfica gol (1,70)



La quaterna vale 13,4 volte la posta.