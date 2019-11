C​i siamo. Le qualificazioni all'Europeo itinerante del 2020 sono arrivate agli ultimi due turni. Il giovedì che ci tocca è davvero emaciato e il perchè ve lo dico subito. Cinque partite su sette sembrano virtuali. Ed è assolutamente consigliato non metterci le mani. Albania-Andorra, Francia-Moldavia, Inghilterra-Montenegro, Portogallo-Lituania e Serbia-Lussemburgo sono, almeno sulla carta, veri e propri "allenamenti". Chi pensa ad handicap, marcatori ecc ecc può guadagnare il minimo se azzecca e rimetterci tutto se sbaglia.



Le due partite vere della giornata sono Turchia-Islanda (alle ore 18, Turk Telekom Stadium di Istanbul) e Repubblica Ceca-Kosovo (ore 20,45, Doosan Arena di Plzen). E' quest'ultima quella che considero, autentico spareggio diretto dal nostro Rocchi che ci arriva dopo l'infinita baraonda di Chelsea-Ajax, 4-4 in Champions League con due espulsioni e un rigore contro gli olandesi al termine della stessa azione.



Repubblica-Ceca giunge dopo 24 partite senza lo straccio di una X per i compagni del "romanista" (ora al Lipsia) Patrick Schick. Un ritardo di quelli da impressionare, o vincono o perdono. E al momento sono un punto solo davanti a questi avversari. Le partite che restano saranno: Bulgaria-Repubblica Ceca e Kosovo-Inghilterra (domenica).



Chiaramente le maggiori difficoltà sono dalla parte kosovara, cui nemmeno vincere a Plzen vorrebbe dire festa grande perchè poi ci sarebbe da battere Kane, Sterling e company. Comunque a maggior ragione questo match va preso per quello che è: un filo scoperto. Chi lo tocca si fa male. Ma il dato delle 24 sfide senza pareggio per i cechi è una lampadina accesa nella tormenta di sabbia. A 4,10 si suona la tromba anche se si strappa. Ricordate che il Kosovo ne ha persa una, in casa degli inglesi, per 5-3: questo per chi avesse dei dubbi sulla sua consistenza esterna.



Era il 10 giugno 2017 quando si materializzò l'ultima X, si giocava Norvegia-Repubblica Ceca all'Ulleval Stadion di Oslo. Finì 1-1. Vediamo cosa succede qui.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'

Repubblica Ceca-Kosovo X (quota 4,10)