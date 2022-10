Era il cinque febbraio e proprio nello stesso stadio fu 3-0 per la Lazio. Che ha un ruolino di marcia contro la Viola che non dovrebbe lasciare affatto sereno Italiano. Basta contare, otto sconfitte una vittoria e un pareggio nelle ultime dieci, considerando anche la Coppa Italia. Piuttosto, venendo entrambe da partite europee che avevano peso notevole (vittoria in casa degli Hearts, pareggio in Austria con lo Sturm Graz) non riesco a capire perchè solo la quota degli ospiti sia in salita da ieri. Da 2,85 fino a 3,00 pulito. Per me ottima. La Lazio di Sarri è lassù, con questi tre punti arriverebbe sulle nuvole. Scavalcando Mourinho.



Nottingham-Aston Villa ha una storia simile ma in quanto all'under. Giocano soltanto l'over 2,5, quando finora le due contendenti hanno segnato la povertà di sei gol ciascuna. Più l'under sale e più vale la pena, dal mio punto di vista.



Esattamente la stessa strada nella sfida di Liga tra Elche e Maiorca. Non nel senso che sale l'under ma nel senso che anche qui è molto complicato aspettarsi i tre o più gol dell'over 2,5. Finora Elche tre reti, Maiorca sei. Come aspettarsene una gragnuola?



Fiorentina-Lazio 2 (quota 3,00)

Nottingham-Aston Villa under (1,87)

Elche-Maiorca under (1,50)



Terno da 8,41 volte la posta