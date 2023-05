Ha giocato soltanto gli ultimi minuti della partita, ovviamente persa, contro l'Empoli. Brutta come poche. Oggi gioca in casa,Per esempio quella vista contro il Napoli, carica e piena di fuoco? Ci sarà lo stadio di casa a spingere dietro le spalle, basta questo. Vedrete, sarà unaPerché ci si sta giocando il titolo della Bundesliga, il Bayern negli ultimi anni non era mai stato così alla portata (se non addirittura dietro le spalle, ma poi il Bochum...). Il Gladbach ha poco da opporre a una squadra che all'ultima uscita ha fatto a pezzettini piccoli piccoli una signor difesa come quella del Wolfsburg (6-0!).. I parigini stanno facendo i conti di chi resterà e chi no, questa squadra strapiena di superstar è stata bocciata dalla Champions League e sarà certamente ritoccata come un seno cadente. L'occasione del match contro i corsi (guardate la classifica...) è quella che ci voleva per fare una gragnuola di gol. E' vero, loro sono corsi e non mollano mai, ma la differenza sul campo è quel che è.Un avversario a due passi. Che deve assolutamente trovare i punti per salvarsi mentre i blancos penseranno ae altre cose, a come andarsi a prendere la qualificazione per la finale della Champions League in casa del Pep contro quel demonio di Haaland. Carletto(quota 1,72)(1,61)(1,90)(2,30)Quaterna dala posta.Per chiarire a quei due o tre che parlano lingue diverse: se le mie idee vi piacciono giocatele, se no sono certamente meglio le vostre. O chissà, metterne due o tre insieme magari...