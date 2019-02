Eccolo, il Classico! Siamo alla gara di andata della Copa del Rey, semifinale. Finora Valverde ci è arrivato scherzando con il fuoco, mettendo le seconde linee prima con il Levante e poi con il Siviglia, rimettendoci in tutti e due casi la sconfitta in trasferta. Ma qui siamo davanti all'Olimpo, arriva il nemico pubblico numero uno e non ci si può lavare le mani con le riserve. Il Madrid di Santiago Solari non è quello di CR7, dovrebbe cercare di limitare i danni per caricare al ritorno.



Premier League con Everton-City. Guardiola ha trovato un Aguero da combattimento, tripletta contro l'Arsenal (che comunque fuori casa non riesce mai a tenere la porta inviolata). Questo City ha la chance di saltare via il Liverpool in testa e tutto questo proprio a Liverpool, anche se con i concittadini della capolista. 2 primo tempo e 2 finale, passa la paura.



Andata della Coppa di Portogallo, semifinale. Negli ultimi otto scontri diretti ben sei sono finiti gol. E addirittura l'ultimo in campionato, giocato pochissimi giorni fa, è finito con la bellezza di sei reti, con il Benfica corsaro per 4-2. Queste due si conoscono bene e raramente, molto raramente non vanno a bersaglio. E' il derby, bellezza.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Barcellona-Real Madrid 1 (quota 1,79)



Everton-Manchester City 2 pt/2 finale (1,97)



Benfica-Sporting gol (1,85)



Il terno vale 6,52 volte la posta.