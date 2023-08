Cominciano a farsi vedere i partitini che rilasciano un trofeo di quelli seri. Per esempio oggi tocca alla Supercoppa d'Olanda, match che ci ha abituato a risultati panciuti, giocato come è da squadre che sanno e vogliono attaccare l'avversario. Si andrà in scena all'ora di cena al De Kuip di Rotterdam tra i padroni di casa del Feyenoord - che la Roma dello SpecialOne conosce così bene - e il PSV. Gli ultimi quattro testa a testa, sempre in campionato però, hanno visto un totale spaventoso di diciannove (sic!) gol, soltanto uno dei quattro ha visto andare in bianco chi ha perso (quattro a zero...). Dal 2017 hanno vinto due volte a testa questa Supercoppa, una volta l'Ajax, una non disputata. La quota a 1,88 del gol/over 2,5 sembrerebbe benedetta.



In Bundesliga 2 scontro tra vicine di casa, Paderborn e Osnabruck, con i primi che la scorsa stagione in casa fecero l'inferno in quanto a marcature. A Berlino invece l'Hertha dovrebbe mostrarsi superiore, fin dal primo tempo, del Wehen Wiesbaden.



Buon quattro agosto amici, data troppo importante per me visto che compie venti anni mio figlio!





Feyenoord-PSV gol/over 2,5 (quota 1,88)

Paderborn-Osnabruck gol/over 2,5 (1,73)

Hertha-Wehen Wiesbaden parziale/finale 1/1 (2,22)





Terno da 7,22 volte la posta