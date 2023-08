Coppa Italia ma anche Inghilterra, Spagna e Francia. Che danno il via a Premier League, Liga e League 1. Sabato spettacolare, oltretutto con la squadra che si è aggiudicata l'ultimo Triplete, il City di Guardiola. Parto con una delle quattro gare di Coppa Italia in programma, le indicazioni ci sono. L'anno scorso l'Udinese di Sottil cominciò in vetta al campionato, il Catanzaro è arrivato a questo match eliminando il Foggia (uno a zero) con grandi sofferenze e stenti per andare in porta (problemi nel reparto avanzato). Si potrebbe ripetere tutto questo, bianconeri vincitori senza subire gol, quota mirabolante.



Il Manchester City è atteso "a miracolo mostrare" ma nel campionato appena vinto dovette raccogliere la palla in fondo alla rete in ogni trasferta contro le neopromosse dalla Championship. Con il Burnley addirittura c'è l'incontro con un leggendario ex come Vincent Kompany, che lo dirige dalla panchina. Si può vincere certo, la quota è infima e allora per il motivo succitato si va sul gol.

Siviglia-Valencia vede presentarsi i vincitori di una finale di Europa League che resterà nella storia per le calorose - troppo - proteste di Mourinho. Il Valencia non è la squadra che era tempo fa, si è salvato aggrappandosi a tutto ciò che gli dava un aiuto. Trovare punti al Sanchez Pizjuan sarà la ricerca dell'acqua, l'anno scorso riuscì a segnare in trasferta soltanto ad Elche, retrocesso con buon anticipo. La quota dei campioni d'Europa è interessante, troppo per lasciarla lì (e curiosamente l'arbitro si chiama Sanchez come lo stadio...).



Nizza-Lilla ci sussurra una cosa all'orecchio: gli ultimi gol degli ospiti in questo stadio sono arrivati - quando sono arrivati - nella ripresa. E se fosse quello il tempo in cui si segnasse il maggior numero di reti?



Udinese-Catanzaro 1/no gol (quota 2,20)

Burnley-Manchester City gol (1,90)

Siviglia-Valencia 1 (1,90)

Nizza-Lilla tempo con maggior numero di gol secondo (2,05)



Quaterna da 16,2 volte la posta