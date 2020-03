. Quale migliore occasione di vedere una partita europea? Pronunciare la parola "europea" mi riempiva la bocca. Pensate sentire la formazione, declamata dallo speaker.... Era una data importante, il 4 marzo del 1970, Luciocompiva ventisette anni; quel 2-0 (Landini-Landini) proiettò la Roma verso la semifinale di Coppa delle Coppe. L'avversario era il Goztepe, squadra turca.Il prologo per presentare i padroni di casa di oggi, proprio loro.Smirne contro Rize le città. Partita che potrebbe nascondere nelle pieghe più di un veleno. Perchè il Goztepe a 34 punti ha praticamente terminato il campionato, sta a metà nè di qua nè di là. Mentre il Rizespor è terzultimo impelagatissimo nella lotta per non retrocedere; ogni punto è un miracolo, un sorso d'acqua.Accendo una grande stranezza ma che per quello che ho sovrascritto potrebbe non esserlo così tanto.. Lo sapete meglio di me: la necessità di vincere, a volte, cambia una squadra. Che finora ne ha vinte due su dodici, in trasferta.Le porte chiuse del Gursel Aksel potrebbero fare il resto. Ma lo sapete: il condizionale è condizionale. Perchè diventi realtà serve un refolo di vento.Goztepe-Rizespor primo tempo/finale 2/2 (quota 7,80)