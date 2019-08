Chissà se Sinisa Mihajlovic sarà anche a questa. Se sì, l'applauso arriverà fino a Parma. Perché il tifo vorrà farsi sentire dal suo allenatore, in tutti i modi l'applausometro sarà divelto. Bologna e Sinisa, ormai è amore grande.

L'applauso ci sarà ovviamente da parte dei cugini della Spal, che ancora stanno pensando a come hanno fatto a farsi infilare (sul 2-0) dalle tigri bergamasche. La cosa migliore? Un bel gol ci sta di pietra.



Serie B tra Chievo ed Empoli dove alberga un numero spaventosamente alto. E quandi dico alto... Sentite qui. Negli ultimi quattordici scontri diretti sapete quanti sono stati i pareggi? NOVE!!!! Non so quanti siano le sfide che possano mostrare un numero simile. AL MONDO.



Si chiude il terno (magari!) con il derby basco di Liga tra Bilbao e Real Sociedad. Qui vedo molto movimento, molta carica, molta "garra". Ma non tutti questi gol. Per il più classico degli underoni.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Bologna-Spal gol (1,89)



Chievo-Empoli X (3,20)



Athletic Bilbao-Real Sociedad under 2,5 (1,66)



Il terno vale 10 volte la posta.