La SFIDA A MISTERPALMIERI questa volta è di mercoledì, come ogni tanto succede. C'è l'infrasettimanale di Serie A con due belle partite, Lazio-Inter e Roma-Atalanta. Senza sottovalutare Napoli-Cagliari.

Vado su due consigli precisi e suddivisi. Vediamo come va, il periodo non si sta rivelando fantastico ma ci sono alcuni di voi che stanno facendo i miracoli e quindi tutto va bene lo stesso, per me è come se vincessi io. Ricordo solo le partite del giorno e la quota finale.



Parto con il terno delle big, che si apre alle 19 con Roma-Atalanta, la prima a giocarsi (l'unica a quell'orario). Due squadre che non ce la fanno proprio a chiudersi, oltretutto non ci sarà l'ex Mancini, sanno giocare solo per i tre punti, il primo tempo di Bologna-Roma è nato sulle blindature delle fasce di Sinisa. Qui mi aspetto tutto il contrario. E cinque gol cinque, o giù di lì.



Non è la stessa aspettativa che ho per Inter-Lazio, lì si comincia a giocare per lo scudetto e tutto quello che si perde è oro fuso. Credo in un match molto bloccato e se il match è bloccato come vuoi segnare alla difesa dell'Inter, con quei marcantoni? Detto tra noi, c'è una superquotona dell'under 2,5.



La stessa quotona la trovo super nella combo 1/multigol 1-4 a Napoli-Cagliari. Ancelotti ha una squadra viva che farà pressione sui sardi fin da subito. A 1,77 mi pare molto più che giocabile.



Il secondo gruppo nasce e cresce sulle doppie in combo con i gol che si faranno a Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna e Parma-Sassuolo. Non è qualcosa di riserva, è comunque qualcosa che mi piace. Perché quest'anno, in Serie A, non si è ancora affacciato il calcio sparagnino, quello a caccia di un punto. E le nuove norme aiutano risultati larghi.



A qualcuno verrà in mente di fare la sestina: lo sconsiglio, dovrei essere Mago Merlino io e Gastone Paperone lui.





I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Roma-Atalanta over 4,5 (quota 3,5)



Inter-Lazio under 2,5 (1,98)



Napoli-Cagliari 1/multigol 1-4 (1,77)



e inoltre



Fiorentina-Sampdoria 1X/over 2,5 (2,18)



Genoa-Bologna 1X/gol (2,18)



Parma-Sassuolo X2/gol (2,37)



Il primo terno vale 12,2 volte la posta, il seconda vale 11,2 volte la posta.