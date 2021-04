Ecco le migliori di questo turno di Serie A. Si intitolano Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Almeno in tre casi su quattro bisognerà chiamare l'all-in pokeristico perchè la Champions è molto molto molto vicina ma non deve allontanarsi.La Roma, delle quattro che giocheranno al rialzo, è l'unica che ha per la testa ben altro. Pensa ovviamente alla semifinale di Europa League contro il Manchester United, pensa ad arrivarci con tutti gli effettivi (sani) che ha, quello insomma è diventato il suo ombelico del mondo. E si può capire. Ma affrontare l'Atalanta volante con un occhio e mezzo che guarda fuori dal campo è spingersi al massimo della pericolosità. Perchè l'Atalanta gioca pesante, duro, forte, bene. Ha appena sconfitto la Juventus e se potesse lo farebbe pure con l'Inter. Per questo e per tutto quello che ho detto, in questo momento Roma-Atalanta rischia di diventare una non-partita. Vado diretto col 2/handicap, due gol di vantaggio per la Dea al fischio finale.Napoli-Lazio? Si viaggia molto di più sulla linea retta dell'equivalersi. Due punti in più per Gattuso, al momento: all'andata perse una strana partita che sarebbe stata completamente diversa se l'arbitro avesse espulso Immobile a fine primo tempo. Adesso è proprio il centravanti azzurro l'arma impropria nelle mani dei romani, quella ammirata contro il Benevento è la sua miglior versione stagionale o quasi. Si guarderanno anche le spalle ma i due attacchi non possono esimersi dall'andare in gol: l'esito no-gol dell'Olimpico all'andata fu un caso che non si ripeterà.Spagna, agitata dalle scelte delle tre big. Che però qui sono di mezzo. Il match è Real Sociedad-Celta Vigo, nel quale una deve assolutamente vincere e l'altra può anche fischiettare in giro per il campo. Le necessità fanno la differenza a questo punto della stagione? Credo proprio di sì, almeno in tanti casi è così. I baschi di casa però non vincono una sfida di Liga dal 7 marzo e cinque tra pareggi e sconfitte sono troppe, una striscia che se si prolungasse ne avvelenerebbe la volata. L'Europa è lì, Villarreal e Betis sono raggiungibili. l Celta invece è a troppi punti dall'Europa, come dire che da qui alla fine saranno tutte amichevoli o quasi. Grandi chances per la vittoria interna, nonostante un fracco di infortuni.Da lì ci si sposta in Portogallo. Altra sfida dove la voglia e l'indigenza possono fare il risultato finale di Gil Vicente-Famalicao. Gli ospiti hanno soltanto due punti di vantaggio sulla zona paludosa delle retrocessioni, quattro lunghezze in più costituiscono il tesoretto dei padroni di casa. Cui in teoria potrebbe persino bastare la X. Io mi allungo sulla doppia esterna, non sarà una quota che può arricchirci ma completerebbe un 14/1 che almeno in partenza è da urlo, speriamo lo rimanga fino a conclusione.Roma-Atalanta 2/handicap un gol (quota 3,18)Napoli-Lazio gol (1,59)Real Sociedad-Celta Vigo 1 (1,87)Gil Vicente-Famalicao X2 (1,49)