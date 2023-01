Si arrotonda il turno della Coppa Italia settimanale (ottavi) con Fiorentina-Sampdoria e in serata Roma-Genoa. Partita nella quale si aprirà il cuore giallorosso per un ritorno importante, quello di Kevin Strootman. Aveva fatto impazzire la tifoseria imponendosi come eccellente centrocampista a livello europeo finchè un grave infortunio lo tirò fuori dai gironi danteschi. Solo con la maglia del Genoa addosso ha ritovato qualcosa di quel capitano d'Olanda che fu, l'Olimpico gli tributerà il suo vecchio amore. Cercando di chiuderla già dal primo tempo. Avendo ben presente come sono finite ai tempi regolamentari (e non solo) Inter e Milan. Parziale-finale 1/1, quota piccante. Anche se Gilardino in panca ha mostrato di saperci fare. Sottovalutarlo? Davanti a uno stadio pieno in quella maniera sarà una parola che significherà zero.Fiorentina-Sampdoria apre il pomeriggio in casa viola ed è una partita che ha una peculiarità. Quando quelle due si incrociano i gol piovono a sbuffo, sempre e comunque. L'incredibile è scritto ed evidenziato dai numeri e cioè: negli ultimi tredici match, uno di Coppa, soltanto due under. Ed è materiale su cui appuntare una bella fissa.Fulham-Chelsea vale per la Premier League. Da quando è arrivato Potter i Blues si sono fatti piccoli piccoli mentre i padroni di casa odierni hanno preso a picchiare chi passava dalle loro parti salendo fino al settimo pisto, dettaglio che li colloca tre punti avanti, con dieci reti realizzate in più dei rivali. Sette gare su nove sono terminate gol quando si è giocato al Craven Cottage. Ed è un numero che indica alla grande su cosa indirizzarsi.Allo stesso modo ma ancora più vistosamente per la semifinale numero due di Supercoppa di Spagna che si disputa al King Fahd International Stadium di Riyadh. Negli ultimi nove scontri diretti la media è di cinque reti a partita, mannaggia la Peppa, sono botte da orbi! E c'è da andare a prendersi la finale con Ancelottone che aspetta a piè fermo: bella robetta no?