Oggi tocca alla Viola. Vidi la partita di andata e riscossi casualmente con il gol contro i rivali del RFS, bombardato per tutto il tempo e salvo con un 1-1 che proprio non ci stava.che secondo me vale la pena inserire in una multipla da cippini perchè oggi se ne giocano troppe per riuscire a non mettere i piedi in fallo.Per la mia cinquina bisogna andare sull'Europa League e, per esempio, sull'Olimpico di Roma, ancora una volta sold out (fossi il signor Friedkin, patron dei giallorossi, non me ne andrei mai). Recuperato Zaniolo, cui è stata abbonata una giornata di squalifica,. "All'andata quello scivolone fu solo colpa nostra" e in effetti, dopo aver pareggiato a pochissimo dalla fine, presero un gol da polli dell'Arkansas. Qui si andrà subito all'obiettivo contro una squadra che ancora sta festeggiando il suo titolo nazionale.Il tetzo match da parziale/finale è Rennes-Aek Larnaca, la quota di ogni segno legato ai francesi è in discesa verticale,. Ma il Rennes vuole i tre punti per il primo posto e l'avversario gioca per la gloria.In Turchia - ovvero nella bellissima Trebisonda - scende un Ferencvaros che la giocherà così per dire. Perchè si è già aggiudicato un girone per niente facile. Per la piazza d'onoresperando che il Monaco non tenga il punto di vantaggio che ha.La sfida che potrebbe timbrare un over di prammatica che possa interessarci èma dovesse uscire la cinquina in questione festeggeremmo anche con il bonus. E non sarebbe niente di male.RFS-Fiorentina parziale/finale 2/2 (1,81)Roma-Ludogorets parziale/finale 1/1 (quota 1,80)Rennes-Aek Larnaca parziale/finale 1/1 (1,45)Trabzonspor-Ferencvaros 1 (1,55)Bodo/Glimt-PSV over (1,55)Cinquina da 11,3 volte la posta escluso bonus