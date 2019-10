Il giovedì è il giorno dell'ex Coppa Uefa ora Europa League. E delle nostre Roma-Lazio visto che il Toro si è trovato sull'ultimo gradino gli Wolves, squadra velenosissima.



Se parliamo di veleno c'è n'è una boccetta piena nella partita che Fonseca andrà a giocarsi contro il Moenchengladbach, capolista di Bundeliga e seduta su un punticino all'ultimo posto di questo girone europeo. I tedeschi debbono cercare il massimo in queste due partite contro i giallorossi, mai messi così male dal punto di vista dell'organico: gli infortuni tracimano, Dzeko potrebbe essere costretto a giocare in maschera (se sarà in campo, cosa assai probabile). Se il Borussia è deciso a giocarsi la Coppa, può prendersi i tre punti e girare pagina. La Roma sarà troppo "inventata" qua e là, sarebbe miracoloso pareggiarla.



Bella Celtic-Lazio, gli scozzesi non sono tornati quelli che sfidavano l'Inter ai tempi di Herrera ma sono squadra competitiva, ancora di più davanti a un pubblico molto caldo. Un punto sotto alla capolista, la Lazio è chiamata soprattutto a non perderla, la partita di campionato con l'indiavolata Atalanta potrebbe aver lasciato scorie fisiche e quindi i cambi si annunciano sicuri. Ma anche se Correa si siederà e giocherà Caicedo (possibile), la Lazio darà molto fastidio: doppia esterna.



In Turchia torna a vedersi il Wolfsberger austriaco, che all'esordio fece i botti - quelli forti - in casa del Borussia, vincendo 4-0. L'Istanbul Basaksehir si è ripreso dalla brutta sconfitta di Roma e arriva da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei: con un punto solo in Europa dovrà attaccare. Ma l'avversario sa come fare male in contropiede. E la quota della X2 fa leccare i baffi, troppo alta.



L'Arsenal di Coppa visto fin qui fa andare la gente allo stadio, pieno come è di ragazzini terribili che nonostante l'età sanno fare la differenza e firmare con lo svolazzo (uno che dovete segnarvi sul carnet è Martinelli). Non ha ancora beccato un gol mentre i portoghesi del Guimaraes non ne hanno segnato nemmeno uno. Oltretutto gli uomini di Emery vengono da un brutto passo falso in Premier e non faranno sconti. Uno primo tempo e uno finale, mi pare chiaro.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Roma-Borussia Moenchengladbach 2 (quota 3,08)



Celtic-Lazio X2 (1,50)



Istanbul Basaksehir-Wolfsberger X2 (1,92)



Arsenal-Guimaraes 1/1 primo tempo/finale (1,72)



La quaterna vale 15,2 volte la posta