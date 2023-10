Dopo un bel sabato con cinquina cosa può esserci di meglio di una domenica alla cassa? Terno italiano più partita francese (Ligue 1 estremamente favorevole ieri, ci si riprova come barbari).



Parto con Napoli-Fiorentina e Lazio-Atalanta che hanno in coppia lo stesso grande vantaggio, le squadre di casa hanno giocato molto prima in Europa e possono fare valere un vantaggio che alla fine potrebbe diventare enorme da sfruttare. Si parla di due giorni per Garcia e un giorno per Sarri, con due partite che si sono rivelate tostissime sia per Italiano che per Gasperini (al di là del risultato finale). Trovo la quota dei romani assolutamente schizoide mentre certamente non è bassa quella dei partenopei. Loro due, per i motivi succitati, possono assolutamente essere le basi.



A Cagliari ce n'è senza dubbio una terza, non riesco a capire come la Roma che ha passeggiato di goleada contro gli svizzeri del Servette possa uscire dalla Sardegna senza i tre punti, la squadra di Ranieri mi sembra decisamente favorita per la retrocessione, non riesco a vederne tante al suo livello. Con Dybala che torna e Lukaku che macina marcature cosa potrebbe mai inventarsi l'ottimo sir Claudio? Che in più dovrà affrontare una squadra all'arrembaggio per ciò che si è scritto sull'esonero di Mourinho nelle ultime ore.



Nella serata francese un PSG con i canini di fuori per aver preso la botta che ha preso dal Newcastle troverà un Rennes per niente divertito dalla sconfitta col Villarreal. Per come sta subendo reti a più non posso il nostro Donnarumma (sempre che Luis Enrique lo confermi... ) è facile prevedere l'opzione-gol in uscita sul primo binario.



Napoli-Fiorentina 1 (1,60)

Lazio-Atalanta 1 (2,85)

Cagliari-Roma 2 (1,75)

Rennes-PSG gol (1,60)



Quaterna da 12,7 volte