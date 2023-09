Ieri in conferenza-stampa Josè Mourinho ha detto un sacco di cose e (forse) non tutte giustissime. Per esempio la risposta ad un collega della stampa. Ma in questa rubrica ci si può andare a prendere tutto ciò che conta per i pronostici e lasciare perdere il resto. E un dato, a proposito di Roma-Empoli, è venuto fuori. Il portoghese ha detto che Romelu Lukaku, per quanto ha visto lui in allenamento, partirà titolare e potrebbe anche giocare fino all'ultimo dei tre fischi. E se l'Empoli è quello visto finora, sul belga marcatore (che oltretutto viene dalla doppietta più assist con l'Estonia) si può provare con fiducia.



Nello stesso modo si può andare su Domenico Berardi marcatore a Frosinone, cavalcando quel Sassuolo che per i laziali è una vera bestia nera. Il rientro dell'attaccante emiliano è stato esaltante, con la doppietta segnata all'Hellas Verona. Se il tempo che è passato in questa sosta pro-nazionali gli ha regalato altra benzina, a quella quota l'esterno del Sassuolo è molto ben giocato.



Ligue 1, c'è qualcosa che non si riesce a capire nella quota dell'under di Reims-Brest: per quale motivo al mondo così alta se è l'unica certezza che esce sempre (e non sono io a dirlo ma i precedenti)??





Roma-Empoli marcatore Lukaku (2,00)

Frosinone-Sassuolo marcatore Berardi (3,00)

Reims-Brest under (1,95)

Terno da 11,7 volte la posta



PS Lukaku e Berardi sono rigoristi. C'era uno che diceva: "Capisci a me?"