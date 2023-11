Derby persi? Due, i più recenti. Due partite, quelle contro l'Inter in campionato e a Praga contro lo Slavia (Europa League): resteranno indimenticabili per pochezza. Difficile che Mourinho in passato si sia giocato moltissimo in una partita - senza trofei in palio - come invece dovrà fare oggi. Sono curioso di vedere come la indirizzerà lui dalla panchina e come i suoi uomini dal campo. Non credo ad una X, queste sono partite in cui è talmente importante vincere che nel peggiore dei casi puoi perderle, non pareggiarle. Comunque la mia fiducia va sul 2, c'è anche la sfida con Sarri estremamente pesante sul piatto della bilancia. Inter-Frosinone? Penso che Di Francesco verrà a giocarsela come se avesse davvero uno squadrone. Ecco perché dal match del Meazza uscirà quello che non vi aspettate, non dal punto di vista del segno ma da quello del numero dei gol. Due partite quasi identiche in Premier League: chi gioca in casa non può tirarsi indietro per un motivo o per l'altro. Ecco perchè quegli 1 con handicap hanno lo stesso condimento. Almeno in partenza.



Lazio-Roma 2 (2,65)

Inter-Frosinone over 3,5 (1,94)

Aston Villa-Fulham 1/handicap (2,55)

Liverpool-Brentford 1/handicap (1,96)

Quaterna da 25,6 volte