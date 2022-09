L'uomo di oggi è: Zaniolo. Agganciatelo all'Europa League e capirete subito che sta tornando colui che ha portato la Conference League a Roma. E che, a proposito della città dove è rimasto, si è sciolto in un bagno di zucchero quando ne ha parlato in conferemnza-stampa. "Ci siamo presi e adottati", volevano dire quelle parole che ha tirato fuori. Sarà lui che riaggancerà il bavero di Mourinho dall'ultimo posto in cui è sprofondato dopo la sconfitta col Ludogorets? Se la spalla è tornata al suo posto, senza dare fastidi, perchè no? Aveva cominciato ricordando i suoi migliori strappi, prima dello stop. Oggi poi, cosi' come domenica prossima, proverà la grande magia di un altro sold-out giallorosso, in Europa con l'Helsinki e in campionato con l'Atalanta. I finnici già tremano e l'hanno detto, anche loro sono all'ultimo posto del gruppo. Parziale/finale 1-1 a 1,50 e si da' una risistematina all'Europa dello SpecialOne.Anche la lazio avrà a che fare con un rivale dell'altissima Europa, i danesi di Herning del Midtyjlland. Che al debutto si sono dovuti inchinare, seppur di misura, agli austriaci dello Sturm Graz. Nonostante il pessimo fondo verde dell'Olimpico, la Lazio che ha sballottolato la recente finalista di Conference, il Feyenoord, è stata quanto di meglio si sia visto nell'era-Sarri. Andare sul 4-0 avendo un'occasione dopo l'altra la dice lunga, almeno un'ora da vera big, il 4-2 è stato solo il segno del rallentamento. Sarri dovrà mettere mano alla panchina, ha detto che si deve per non far cadere a terra giocatori che, prima del Mondiale, non prenderanno una pausa che sia una (anche le Nazionali... ). Ma la quota del 2 a 1,90, avendo nell'occhio quella col Feyenoord e anche quella col Verona, è un modo per partecipare con i numeri giusti.Si scende in Conference League dove invece la Fiorentina ha tirato una decina di volte sapendo però solo fare un povero 1-1 contro i lettoni del Riga. Se aggiungiamo che Orsato e il Var hanno inferto la seconda bastonata di fila a Bologna abbiamo l'idea di come sarà la Viola che si presenterà in Turchia, al Basaksehir. Che, va detto subito, di povero ha ben poco. All'esordio ha strizzato gli Hearts ad Edimburgo (4-0) e poi ha continuato, sempre fuori casa, battendo il Besiktas in Super Lug turca. La quota del "segneranno entrambe" ovvero del gol non è da buttare. Per niente.A proposito di questo gruppo, il Riga lettone attende in casa gli Hearts scozzesi. Che, è persino banale dirlo, avranno le natici dilatate dopo la scoppola rimediata. Ma quel portiere che a Firenze è stato bravissimo e una quota-combo dell'1X-multigol 1-3 mi orientano da tutt'altra parte. Questo 2,25 calerà? Questo 2,25 è nato per calare. E allora si acciuffa. Con la massima fiducia possibile.