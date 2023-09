Ditemi se c'è solo uno tra di voi che pensa che un Milan che ha appena fatto sei gol in due partite non segnerà a un Rui Patricio gnegnè come questo. E se ce n'è un altro che pensa che la Roma che ha appena tirato ventitré volte in porta a Verona, segnando e cogliendo due pali, resterà in bianco proprio nella serata di Lukaku. Ci credo poco poco pochissimo. Ecco perchè trovo molto alta la quota del gol, all'Olimpico. Oltretutto sono finite così le sei più recenti tra giallorossi e rossoneri. Quindi, chi giochi giochi, si va per il gol, più dura addentrarsi negli altri mercati di questo match.



Sassuolo-Verona ci dà un bel suggerimento, impossibile non coglierlo. Nelle ultime sette tra di loro sono arrivate ben trenta dicansi trenta reti. Al di là di chi giocherà o no, il gol/over sembra benedetto dal cielo.



Il Luton Town riappare in quello stadio che è casa sua, per uno strano esordio in Premier League. Ma c'è da tremare: l'avversario sarà chi si è andato a prendere tre punti direttamente a Brighton, dalla capolista di De Zerbi, Difficile non scommettere su un altro due, nell'occasione. E la quota non pare bassa proprio per niente.



Il Borussia Dortmund ancora non ha segnato due gol in una partita, dall'inizio della Bundesliga. Possibile? E' così. Se non li fa stasera, giocando sotto il muro giallonero e contro il neopromosso Heidenheim, tiratemi forte forte le orecchie. Uno con l'handicap? Esatto!





Roma-Milan gol (1,87)

Sassuolo-Verona gol/over (2,00)

Luton Town-West Ham 2 (1,80)

Borussia Dortmund-Heidenheim 1/handicap (1,63)





Quaterna da 10,9 volte la posta