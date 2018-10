un po' strana. Mi allungo fino a tre consigli, due sono stratosferici per quote. Ricordo solo a quelli che dovessero cimentarsi per la prima volta che la miglior indicazione vincente, compresa di quote, porta in prima pagina al lunedi'.Parto con quella normale, con le italiane. Tre anticipi in vista dellain campo. Si da' il via alle 15 conOcchio alle assenze giallorosse e alla voglia dei ferraresi che con l'Inter hanno perso giocando alla grande. Under ci può stare. Soprattutto a 2,40! Invece vedo 1/over 2.5 allo Stadium dove la Juve è quella che conosciamo mentre Pianek è...quello che conosciamo. Si chiude alla sera con Udinese-Napoli e qui non vedo match.La martingala finisce conin Ligue 1. Da Falcao e compagni è arrivato Titìper dare una risollevata all'ambiente, partito peggio di quando retrocesse. Si debutta in trasferta con tanto furore, quello giusto per non tornare a casa senza niente.Le due stranezze sono due pareggi in singola, ine ine. In Spagna c'è l'incontro del giorno, anzi della notte, traIl betting è soltanto a favore dei blau, come se giocassero con la parrocchia. E invece il Siviglia comanda. La X è a quota da spavento.Così come è a quota da spavento anche traderby londinese al calor bianco. Anche qui vedono chiaro successo di Kane e Lamela. Io la vedo più combattuta. E a quelle altezze si risponde presente.Roma-Spal under 2.5 (2,40)Juventus-Genoa 1/over 2.5 (1.65)Udinese-Napoli 2 (1,61)Strasburgo-Monaco X2 (1,46)Barcellona-Siviglia X (quota 6,00)West Ham-Tottenham X (quota 3,85)