All'andata - ovvero una settimana fa - si materializzarono cinque overoni su otto in Europa League, tredici su ventidue in Conference League. Ed era la prima! Ora se il ragionamento funziona...lì dove è uscito l'overone (non un 2-2 o un 3-3 perché come abbiamo già visto i gol che valgono doppio non esistono più) si giocherà per segnare. Assolutamente.



Facciamo i conti. I 2-2 sono stati quelli tra Slavia Praga-Legia e Zalgiris-Bodo Glimt (più il 3-3 di Anderlecht-Vitesse). Qui potranno anche fare gol fino al mattino seguente ma io le escludo (perché lo 0-0 o l'1-1 sono assimilabili in quanto porterebbero ai supplementari.



Considero invece su Antwerp-Omonia (andata 2-4), Sturm Graz-Mura (3-1), Maccabi-Shaktar (2-1), Shamrock Rovers-Flora (2-4), Hammarby-Basilea (1-3), Copenhagen-Sivasspor (2-1) e Partizan-Santa Clara (1-2).



Più la sfida della Roma, unica italiana in campo. Vinse 2-1 a Trabzonspor, all'Olimpico avrà due risultati su tre. La quota dell'1 è bassissima e non può colpirci, in quello che resta - per il ragionamento fatto sopra - l'unico evento da poter prendere in considerazione è l'overone.



Siamo arrivati a otto partite da over 2,5, va fatta una scelta, così sono troppe. La mia la trovate qui sotto. Nel caso in cui vi abbia convinto il discorsetto potete scegliere le vostre. Non andrei comunque oltre la cinquina (ma voi potete fare come volete). Vediamo come va.



I CONSIGLI



Roma-Trabzonspor over 2,5 (quota 1,50)



Antwerp-Omonia over 2,5 (1,80)



Sturm Graz-Mura over 2,5 (1,68)



Shamrock Rovers-Flora over 2,5 (1,85)



Hammarby-Basilea over 2,5 (1,61)





La cinquina vale 13,5 volte la posta escluso il bonus.