Derby d'Italia di fronte a Miss Italia: se lo guarderà dalla tribuna (ma non sarà certamente quello il busillis di stasera). Allegri può andare in testa vincendo, Simone Inzaghi può salire a cinque punti di vantaggio. Sarebbe un anticipo di quella che fu la supervolatona del Napoli scudettato? E' tutto da vedere. Sono importanti quelli che mancano da ambo le parti, ancor di più quelli che potranno subentrare. I nerazzurri avranno possibilità reali, più concrete dei padroni di casa che tra difesa e centrocampo non avranno di che spendere e spandere nel reparto cambi. Ciò mi fa pensare che, nel secondo tempo, tutto penderà dalla parte di Lautaro, Barella e company. Ecco il motivo della mia vittoria in trasferta.



Roma-Udinese? Belve contro belve, mancherà solo la Fagnani. Ho visto i friulani nuovo corso mettersi a giocare e non finirla più contro l'Atalanta, l'immeritato gol del pareggio nerazzurro è arrivato agli ultimi secondi. Udinese che oggi può creare serissimi grattacapi all'avversario giallorosso anche se Lukaku (che viene dalla pioggia di gol con il suo Belgio) e soprattutto Dybala, che ha visto giocare l'Argentina senza prendervi parte, hanno la più grande fame di vittorie e punti che possiate immaginare. All'Olimpico oggi si segna quanto è vero che si chiama Olimpico.



A Frosinone vedremo lo stesso? Difficile non crederci. Mentre il Monza è la squadra perfetta per far scivolare Ranieri e il suo Cagliari.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Juventus-Inter 2 (quota 2,35)

Roma-Udinese gol (1,97)

Frosinone-Genoa gol (1,77)

Cagliari-Monza 2 (2,70)



Quaterna da 22,1