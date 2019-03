Non soltanto Europeo. Anche Liga 2, con la capolista in campo. E una bella quota. Vediamo queste due singole.



Per l'Europeo in ballo Portogallo e Ucraina. I lusitani sono campioni d'Europa in carica, Gli uomini di Sheva arrivano da una ottima Nations League (tre vittorie e una sconfitta) che li ha visti promossi alla Lega A. In amichevole pareggi in Italia e in Turchia. Mi solletica un X/1 primo tempo/finale a una bellissima quota di 4,00, ci si può provare col sorriso.



Nella Liga 2 c'è Tenerife-Osasuna. Gli isolani sono molto in basso ma ancora sei punti avanti alla disperazione. L'Osasuna viaggia in testa, come un aliscafo, quattro vittorie in fila. C'è un però: l'Osasuna non ha mai vinto a Santa Cruz de Tenerife (dal 1999 allo scorso anno al massimo pareggi). Se non ce la fa in questa occasione vuol dire che ci sono gli spiriti sulle tribune. E la quota dei rossoblù è un quotone one one.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Portogallo-Ucraina X/1 primo tempo/finale (quota 4,00)



e poi



Tenerife-Osasuna 2 (quota 2,73)