Applausi. Se doveva esserci una giornata da festa del calcio nei giorni di vigilia di Natale, beh questa sembra fatta ad hoc. Solo le quattro partite scelte per la mia rubrica sono il massimo. Due di Serie A, una di Liga e una di Premier League.Si comincia con, già importante così ma c'è di più. La bagarre scatenatasi con il Papu che scrive addirittura sui social ha shakerato un cocktail pericolosissimo. Ne vedremmo le conseguenze se la Dea si incagliasse a Torino. Dove speronerà o tenterà di farlo una Juve che ha preso fiato con Barcellona e Genoa e potrebbe finalmente prendere il volo., nessun Perin che tenga può provare a deconcentrarlo. E infatti doppietta... Se CR7 è entrato nel cerchio di fuoco e non si è procurato nemmeno una scottatura, lo vedremo qui., uscito che sembrava mezzo morto dalla sfida con lo Shakhtar e volante di nuovo con il Cagliari.. Tre punti che come sempre diventano sei quando ci si trova a incrociare una diretta concorrente per il titolo. E il Napoli di Ringhio lo è. Anche qui la scelta va sul. Le due capolista di Premier League, un punto avanti al Leicester, sono il meglio che c'è al momento. Anche se nessuna delle due è ancora arrivata al 100%. Soprattutto i Rossi, che per esempio all'ultima uscita hanno dovuto usufruire del rigore di Salah per riprendere il Fulham. E' comunque tornato il Liverpool dei titolari e questo ha un senso (l'unico fuori resta Van Dijk e lo resterà per molto). E' l'occasione per cancellare le ombre che per la squadra vennero tutte fuori con quell'infortunio, ora davanti c'è Kane e non si può fare flanella.. Fin qui Koeman ha messo in campo una squadretta che nulla aveva a che fare con i blaugrana. Il minimo dei minimi toccato con la Caporetto col Cadice e quella contro la Juve. Punto e a capo. La Liga gli mette davanti la partita per risalire al momento giusto, quella contro la capolista, i baschi della Real Sociedad. Va bene che sono ancora due i match da recuperare per i padroni di casa ma questa va vinta ad ogni costo. E Messi, guidato da Koeman o da chissà chi altro, non può diventare Mister Nessuno in un giorno.Juventus-Atalanta marcatore CR7 (quota 1,75)Inter-Napoli marcatore Lukaku (2,20)Liverpool-Tottenham 1 (1,83)Barcellona-Real Sociedad 1 (1,65)