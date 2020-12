Raramente succede nella stessa partita di sbagliare il gol su colpo di tacco di Morata e il calcio di rigore di uno come CR7, ne fallisce così pochi da non ricordarseli proprio.della stagione e con tutto ciò ha rischiato di perderla.Le altre vincono e si allontanano (è stato il caso dell'Inter marchiata Handanovic e della Roma di capitan Miki), adesso bisogna vincerne qualcuna di fila per darsi un tono vero., reduci dal minimo o quasi: un punto col Sassuolo la Viola, zero di zero per i veneti scivolati in casa contro Ranieri e la Samp. Ho visto tutte le partite del Verona e non ne cestina mai due in fila: questa potrebbe essere l'occasione per riprendersi tutti e tre i punti gettati dalla finestra contro Verre & C. Prandelli rischia seriamente, finora non ne ha vinte e ha racimolato soltanto due puntazzi, troppo poco., che sembrava avere la faccia di chi retrocede in breve tempo e invece sta facendo il suo, quando gli riesce. Negli ultimi cinque scontri diretti sono piovute quattro opzioni gol e un over 2,5, scelgo decisamente la prima.In pratica la stessa scelta che mi trovo a fare nell'unico match di Premier League che mi sorride,per un quarto d'ora finale nell'ultimo orrido pareggio casalingo.Se no ci penserà Guardiola, li mangia uno per uno cominciando dai piedi. I Saints ne segnano una caterva e restano sull'ultimo scontro diretto vinto. Facile, no?La quaterna vale 13,7 volte la posta