Nel giorno di Italia-Malta, che come si capirà al volo vale molto meno e se non sono arrivate invenzioni durante il sonno è ingiocabile, da Ucraina-Macedonia del Nord spunterà il nostro vero rivale. Normale sperare che siano i primi perché i secondi ci hanno già fatto piangere lacrime amarissime. La quota dell'1, che per me è superfavorito nonostante tre assenze rilevanti, non è cicciotta ma in un terno come questo trova il suo posto. Si giocherà all'Epet Arena di Praga (campo neutro).



Dopo Vincenzino Montella un altro ct italiano oltre confine può darci lustro: è Marco Rossi, alla guida dell'Ungheria. Contro la Serbia odore di spareggio, a una quota che sinceramente fa svenire come la vista di quell'appartamento vista cabina-armadio. Si giocherà alla Puskas Arena di Budapest.



Resta Slovenia-Finlandia: potrebbe risultare la fotografia dell'equilibrio. E quando si parla di quello ecco spuntare la X, con un "perché no?" grosso come una casa. Si giocherà allo Stadion Stizice di Ljubljana.





Ucraina-Macedonia del Nord 1 (1,57)



Ungheria-Serbia 1 (2,70)



Slovenia-Finlandia X (3,20)





Terno da 13,5 volte la posta.