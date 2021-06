Due gironi interi in campo per la terza e conclusiva giornata. Prima e seconda si qualificano, la terza dovrà aspettare per sapere se è nel gruppo delle quattro migliori. Più o meno soltanto due sono le partite giocabili.. La Russia una partita l'ha vinta ma deve avanzare ancora, i tre punti le servirebbero a poco. La Danimarca è invece ancora a quota zero, ha perso due sfide rocambolesche, contro Finlandia e Belgio. Ma potrebbe non ripeterle sotto il punto di vista della qualità, le sue possibilità di passaggio del turno sono ridotte quasi allo zero e comunque partono dalla possibilità di vincere questa. Che è vero si giocherà in casa loro, a Copenaghen ma nonostante ciò la quota di Kjaer e compagni mi sembra un filo bassa. Debbono guadagnarsela tutta (e con due reti di scarto!) contro una nazionale che si gioca tanto esattamente come loro. Ma che parte da un successo di più.Il "biscotto" è sempre all'angolo, in queste manifestazioni a girone. E quello di questa edizione potrebbe essereOcchio, se dovessero giocarsela sul serio punterei sull'Ucraina, l'Austria non ha tirato una volta che fosse una nello specchio della porta contro gli olandesi. Ma perdere questa significa uscire quasi certamente, quindi non sarebbe strano vedere un tempo più o meno vero e una ripresa da sonno profondo. Finchè è possibile giocarla alla pari o poco più ci si può andare, nel momento in cui la quota dovesse scendere in picchiata direi proprio di no.PS: Ovviamente le gare dello stesso girone si giocheranno alla stessa ora. Nel nostro caso l'ambo è sfalsato pomeriggio/sera essendo gruppi differenti. La prima serata sarà tutta per Russia-Danimarca. Che ha il fuoco dentro comunque.Russia-Danimarca 1X (quota 2,13)Ucraina-Austria X (2,05)