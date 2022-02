. Ultima del turno di Serie A si intende. In realtà dovrebbe essere la prima della nuova Salernitana, nata nel mercato di gennaio. Sabatini ci ha messo mano, si vedrà cosa ne può uscire. Certo che i precedenti contro gli spezzini fanno spavento, Sono quattro 2-1, in casa e fuori, per la squadra ligure, uno verificatosi all'andata e tre in Serie B. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale al 2018, dopo è arrivata quella tiritera di cui sopra. C'è da stare molto in campana con lo Spezia da trasferta perché mentre Thiago Motta aveva già aperto l'uscio per andare sono arrivati tanti punti e risultati importanti. Compresa la stranissima e storica gara del Meazza, con l'errore grossolano dell'arbitro che non concesse il gol di Messias. In salita l'over 2,5, al momento arrivato all'1,95.si è tolto la soddisfazione di eliminare il Real Madrid in Coppa del Re, va bene che non c'era Benzema ma il momento di forma è quello., senza oltretutto il bomber squalificato, Raul de Tomas. Non c'è un motivo al mondo per pensare che i padroni di casa trovino inciampi, questa è senza dubbio una sfida da vincere.Partitona in Serie C tra Emilia e Romagna. Ill'abbiamo appena visto in casa dell'altra capolista, gioca bene e sa farsi rispettare in casa e fuori, infatti viene da un sacco di successi e quella X di gran valore. Il rivale odierno è terzo ma a grande distanza di punti, ne ha perse due delle ultime quattro in trasferta e non si capisce come venga a prendere punti. La quota di 2,50 dell'1 nel primo tempo, come finisca finisca, va scartata come se fosse un fiocco. Davvero altissima.