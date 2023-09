Poco di facile in questo lunedì di calcio anglo-italiano. La quota del terno scelto è molto molto signorile, un tentativo senza inventarsi granchè si può fare.



Pomeriggio che si inaugura con Salernitana-Torino, dove potrebbe tranquillamente vedersi il terzo 1-1 di fila tra le due. Lo abbiamo visto palesarsi nei due stadi, possibile che inauguri la giornata. Con una quota più che fattibile.



Verona-Bologna in serata potrebbe rivelarsi più divertente. Soprattutto in fatto di segnature. Anche se negli ultimi sei precedenti su sette il primo gol è stato messo a segno dai padroni di casa. E comunque si parla sempre di andare a rete: avrete capito che tra le due di Serie A vedo più movimentata la seconda. Anche se potrebbe uscire lo stesso risultato!



Premier League dove il Burnley dovrà evitare un'altra sconfitta per fare filotto. E a proposito di questo il Forest vede arrivare in tavola una grande occasione. Sul serio il successo può valere una quota simile, visto che c'entra pochissimo con il match di EFL Cup vinto poco fa dagli ospiti? Terno che passa e di parecchio il dieci contro uno, ovviamente voi copiatevi quale pronostico più vi piace, se c'è. Questo è il consiglio-base della rubrica: niente di più facile che non vi attizzi nessuno dei tre. E allora create di vostro, sapete farlo e lo dimostrate ogni volta.



Salernitana-Torino X (3,20)

Verona-Bologna gol (1,77)

Nottingham Forest-Burnley 1 (2,20)



Terno da 12,4 volte la posta