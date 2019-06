Sembra la storia di una partita UNICA. Sto parlando di Salernitana-Venezia, gara d'andata dei playout per salvarsi della retrocessione in Serie C. Vi dico subito perchè, facendo un salto al 22 novembre del 1998. Da quel giorno si sono giocate 14 edizioni dello scontro diretto. La cosa quasi incredibile è che in tredici casi la partita è finita under 2.5...!!! Soltanto in un caso vennero fuori le mine inesplose: finì 3-2 per la Salernitana, era il 20 gennaio di un anno fa.



Qui oltretutto si gioca la prima metà di una partita che durerà 180 minuti, basterebbe questo per rinforzare l'idea che tutto possa concludersi con l'under 2,5. Il Venezia sa che, essendo avvantaggiato dal fatto di essere arrivato davanti in classifica e di giocare quindi in casa il ritorno, può salvarsi anche ottenendo in copia carbone il risultato dell'Arechi.



La Salernitana arriva da otto sconfitte nelle ultime dieci, un Armageddon calcistico. tre registrate davanti al suo pubblico. Il Venezia? Solo tre sconfitte nelle ultime dieci, condite da cinque pareggi e due vittorie. Il 30 marzo di quest'anno finì 1-1, un risultato che a occhio e croce potrebbe essere altamente ripetibile.



PS. Impossibile non ribadire che questo playout non doveva esistere, secondo la prima decisione. Poi il Foggia è sceso in serie C, il Tar del Lazio ha confermato... E si è fatto giorno. O no? Finirà davvero in Laguna o si andrà avanti nelle aule giudiziarie?





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Salernitana-Venezia risultato esatto 1-1 (quota 6,00)