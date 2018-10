Botto pazzesco nella SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. SALVA 7, uno degli amici di vecchia data di questa rubrica, ha stampato un terno che nemmeno i maghi più maghi del mondo...Sentite un po'.



Juventus-Napoli 1/handicap



Newcastle-Leicester over 1,5 ospite



Roma-Lazio 1/gol



STREPITOSO!!!!!! SPETTACOLARE!!!! Alla quotona di 41 contro 1!!!!





Ma non è finita qui, perché passiamo alla SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica. E qui accade l'impensabile. E cioè SALVA 7 inanella una cinquina da 51 contro 1, entrando nella storia di questo sito!!!!!!!!! Ecco le partite



Frosinone-Genoa 2



Fiorentina-Atalanta 1



Chievo-Torino 2



Parma-Empoli 1



Montpellier-Nimes 1



DA BOCCA APERTA! INCREDIBILE!



Significa che tra sabato e domenica il nostro SALVA 7 ha messo insieme 92 contro 1.



SALVA 7, sei stato fantastico, non ho altre parole. E voi segnatevelo...