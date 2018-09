Mercoledì di Champions e non solo: c'è anche un bel recupero di Serie A. Ma si va con ordine. Real Madrid-Roma è la detentrice del titolo contro la semifinalista. Il massimo. Se però la Roma fosse quella che per un'inezia non buttò fuori il Liverpool guadagnandosi lo scontro al vertice con i blancos. La Roma di adesso sembra pallida parente, Di Francesco sta cambiando e non trova la rotaia giusta. Il Real al Bernabeu è brutta medicina da inghiottire, ho visto Asensio in Nazionale fare doppietta e tre assist con la Croazia. L'uragano Katryna.



In Spagna anche la Juve e ci va con Cristiano che per un nonnulla contro il Sassuolo non ne ha fatti quattro. E se Cristiano si è svegliato è brutta medicina per Kondogbia (che se la guarderà dalla tribuna) e amici. In più la storia Douglas Costa potrebbe aver messo ancora più pepe dalle parti della Juve.



Ai due risultati esatti delle italiane (ovvio che la speranza è che la Roma possa smentirci) aggiungo un terno. Oltre alla Juve e allo United, che in Svizzera non può proprio soffrire contro rivali di altra pasta, aggiungo la doppia interna della Sampdoria contro la Fiorentina. La Viola ha giocato nel caldo afoso di Napoli una partita dura, la Doria si è allenata a Frosinone. Non capisco come le quote siano rovesciate. Certo che possono vincere ma non possono essere favoriti gli uomini di Pioli.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Real Madrid-Roma risultato esatto 4-1 (quota 16)



inoltre



Valencia-Juventus risultato esatto 1-3 (quota 15)



inoltre



Valencia-Juventus 2 (quota 1.89)



Young Boys-Manchester United 2 (1.75)



Sampdoria-Fiorentina 1X (1.52)



Il terno vale 5.02 volte la posta.



@calcioepepe