Ottimo match di Serie B in questo anticipo genovese, vedremo Sampdoria-Pisa, i doriani hanno subito vinto a Terni, i pisani sono rimasti a guardare per il rinvio della partita con il Lecco. Pirlo-Aquilani è già un ottimo spareggio per capire che strada batteranno per tutto il torneo. Occhio che il tecnico dei toscani ha fatto l'ambaradan nella Primavera viola dimostrandosi eccellente; Pirlo si è fatto vedere in Turchia (Karagumruk) dopo aver vinto con la Juve. Tutti aspettano la doppietta blucerchiata ma non è assolutamente detto, la X non si vede dal 1993 in Coppa Italia, sono trenta anni trenta, finì 0-0. E chissà che... Aquilani ci sa fare e non vede l'ora di farlo vedere.



Ho visto giocare sia Chelsea che Luton. Vi dico subito che qui si dovrebbe vedere un mucchio di reti, i Blues hanno perso follemente - buttando anche un rigore al vento - con il West Ham; i neopromossi hanno saltato la seconda per lavori nello stadio. Dopo l'uno a quattro dell'esordio con un Brighton che poteva fare il triplo dei gol fatti. L'uno/over con una certa sicumera.



Lipsia-Stoccarda fornisce un suggerimento, gli ospiti hanno segnato una sola rete in questo stadio! Tutto considerato, facile successo dei padroni di casa unito al no/gol. Quote da brividi, quota finale da "magari". In realtà sarebbe il pareggio di Marassi a beatificare il tutto.



Sampdoria-Pisa X (quota 3,55)

Chelsea-Luton 1/over (1,65)

Lipsia-Stoccarda 1/no gol (2,75)



Terno da 16,1 volte la posta