Bellissima. Perché non si ferma al derby delle capolista lumbard, c'è di più in questa giornata che va sottolineata con l'evidenziatore. E allora cominciamo dal Meazza. Chi di voi abbia visto un qualsiasi giocatore andare più forte di Lautaro Martinez in queste prime giornate mi faccia un fischio alla pecorara. Impressionante l'attaccante di Simone Inzaghi è diventato l'Osimhen della Lombardia, l'ultima volta è stato, in una parola che lo dipinge al meglio, inarrestabile. La difesa rossonera avrà un lavoraccio, l'unico che secondo me può metterci una buona parola è Maignan. Ma il marcatore di questo partitone può essere ancora l'argentino che fa gol soltanto girando gli occhi. E che ai tremila metri di La Paz è rimasto a guardare, giocando l'ultimo spezzone di gara.



Juventus-Lazio aprirà il programma alle 15. Sarri si sarebbe già trovato a fare i conti se non avesse messo spalle al muro il Napoli all'ultima. E le zebre? Con l'Empoli si sono trovati a fare un vero allenamento, persino dopo il calcio di rigore sprecato da Vlahovic. Il caso-Pogba è arrivato a ingarbugliare la matassa in mano ad Allegri, ma non è detto che ingarbugliare assuma per forza un significato negativo. Il pareggio? Non farebbe troppo male né all'una, né all'altra. Mi sono convinto di questo.



In Premier League begli scontri per i due Manchester. Pep Guardiola andrà a casa del West Ham, il nostro De Zerbi sarà a casa di ten Hag. Per dire che vedo difficile che alla fine, nei tabelloni, spuntino degli zeri. E' il sabato in cui si segnerà, in Premier League. Vediamo se e quanto ci avrò preso con la freccetta al centro del bersaglio.





Inter-Milan marcatore Lautaro Martinez (3,00)



Juventus-Lazio X (3,45)



West Ham-Manchester City gol (1,68)



Manchester United-Brighton gol (1,40)





Quaterna da 24,3 volte la posta.