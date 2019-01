La semifinale di andata della Carabao Cup inglese è la partita della sera. Tottenham-Chelsea è un palcoscenico di classe, anche se entrambe non sono al massimo. I bianchi però sembrano essersi ripresi dalla scoppola subita in casa dai Wolves mentre Sarri arriva da un pareggio in casa contro i Saints, più brutto che opaco. Pochettino ha messo in campo Kane anche sul 6-0 di FA Cup col Tranmere e il re ha segnato. Mentre sono proprio i gol che mancano ai Blues in questo periodo. E i due di Morata in Coppa potrebbero voler dire pochissimo se lo spagnolo partirà. La vittoria dei padroni di casa mi pare quindi più che potabile.



Si prosegue con i recuperi di Francia. Amiens-Angers arriva dopo il mirabolante stop dell'Angers in Coppa di Francia, battuto da una squadra semiparrocchiale. Basta questo per dire come scenderà in campo. Dall'altra parte c'è l'Amiens che è la squadra con più sconfitte sulla groppa, undici. Cinque delle quali in casa. E' vero però che sempre in casa ha segnato una media di un gol e mezzo a partita. Gol a tutto tondo.



L'altra è Nantes-Montpellier In casa il Nantes segna due gol a partita, nonostante stia sotto in classifica. Il Montpellier invece è quarto, a quattro punti dalla zona champions del Lilla ma con due partite in meno. Ed è la squadra che dopo il PSG ha perso pochissimo, solo tre volte. In trasferta ha segnato undici gol in sette partite, anche qui si viaggia sul gol.



I CONSIGLI DI MARTEDI' Tottenham-Chelsea 1 (2,14)



Amiens-Angers gol (1,98)



Nantes-Montpellier gol (1,98)



Il terno vale 8,38 volte la posta