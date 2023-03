Sassuolo-Spezia è un incrocio pazzesco. Gli emiliani hanno appena portato via i tre punti dall'Olimpico giallorosso, i liguri hanno appena battuto l'Inter al Picco. Mostruoso. E oggi? C'è il gol/over, si direbbe. Con Laurentié e Berardi in campo ci scendono due diavoli. E ci aggiungiamo Pinamonti. Maldini, Nzola e Gyasi proveranno a dire la loro e non gli manca granché. La quota è in crollo da ieri, tutti i tifosi sembrano giocare questa combo.



Siamo entrati nell'Armageddon d'Inghilterra. Con la foto di Haaland che dorme stringendo il pallone dei cinque gol fatti in Champions; con il gol da centrocampo di Goncalves che apre la porta all'eliminazione - dall'Europa League - di Arteta e dei suoi, dal dischetto del rigore. Vogliamo vedere che il titolo se lo riprenderà il Pep? Vogliamo vedere che De Zerbi si infilerà nelle prime quattro? Intanto stasera guardiamo il Newcastle a Nottingham, dove c'è uno stranissimo numero: quando gioca il Forest vige il no/gol, solo in dieci delle ventisei partite è uscito il gol.



Tocca a Maurito Icardi e anche a Zaniolo, novello bomber che sta facendo impazzire le piazze. Da ieri il mondo degli appassionati di calcio turco si lancia sul 2 del Galatasaray in casa Konyaspor. Ragazzi, potrebbe essere un bel terno!





Sassuolo-Spezia gol/over (quota 1,88)



Nottingham Forest-Newcastle 2/nogol (2,70)



Konyaspor-Galatararay 2 (1,67)





Terno da 8,47 volte la posta.