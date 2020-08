Il giorno in cui eliminò la Roma si era visto in tutto il suo splendore.e per una volta ancora gli spagnoli sono lì a lottare per un'altra finale e un altro trofeo (il sesto tra Coppa Uefa ed Europa League). Al RheinEnergie di Colonia però non sarà tutto facile, nemmeno per sogno. Perché a giocarsi le stesse possibilità c'è ildi Solskjaer, ovvero la squadra che è favorita da quando sono stati stabiliti gli accoppiamenti.In questa "campagna di Germania" il Siviglia ha soltanto segnato e non ancora subìto. Contro la Roma (2-0) e contro il Wolverhampton (1-0). Al contrario dello United che il golletto l'ha preso ma contro il Lask, partita che nemmeno i parenti prossimi avranno visto (all'andata 5-0 e tutti a casa).(una vittoria, due pareggi e tre sconfitte)(quattro vittorie e due pareggi) e nei due scontri diretti ha vinto una volta e pareggiato l'altra.. Andata train casa dei ciociari che finora hanno fatto di tutto per buttare via la promozione e poi riprendersela. I liguri avranno il vantaggio di giocarsi in casa la seconda e quindi vorranno rischiare il minimo. In campionato all'andata vinse lo Spezia 2-0, al ritorno il Frosinone 2-1. Anche qui la stessa combo:Playoff ma con il match di ritorno di semifinale in Segunda Liga dove il, la squadra meglio qualificatasi alla fine della stagione con il terzo posto, è prontissima a chiudere i conti con l', che ha pareggiato la prima rimanendo in dieci (0-0) qualche giorno fa.Siviglia-Manchester United 1X/under 2,5 (quota 2,23)Frosinone-Spezia 1X/under 2,5 (1,98)Saragozza-Elche 1 (1,97)