. Mi prendo il quarto di finale della sera, ci gioca una delle mie squadre favorite per il titolo, il. Con una difesona di ferro, che finora non ha subito un pallino che sia uno da nessuna che passava di là. Le sue avversarie? Zimbabwe, Guinea, Malawi e Capo Verde. Ora si presenta la Guinea Equatoriale, che ha fatto molto bene nonostante la sconfitta con la Costa d'Avorio in apertura, buttando fuori il Mali ai rigori. Dovrebbe esserci differenza tra le due di stasera e infatti le quote lo ribadiscono chiaramente., con una difesa così arcigna potrebbe al limite essere sufficiente anche un solo gol per chiudere i boccaporti e saltare in semifinale.Tre sfide di Serie B, anche qui vado direttamente su una e cioè. Agganciando quella che per me è una quota praticabile e cioèovvero i veneti. Non soltanto perchè i calabresi subiscono almeno una rete da tredici partite di fila. Ma anche perchè il Cittadella ha messo a segno almeno due gol nelle tre ultime uscite al Pier Cesare Tombolato.Chiusura all'ora di pranzo, in effetti per questo terno sarà la partenza. Importante importantissima in, tra ilche si sta avviando a vincere il titolo dopo quasi novanta (!!!!!) anni; deve saltare il penultimo ostacolo importante di questo cammino da leggenda,. Gli ospiti sono quarti in classifica e chi è sotto di loro, il Charleroi, ha giocato finora una gara in più. Quindi il pareggio regalerebbe un vantaggio di tre punti in chiave zona Champions League. E visto che i padroni di casa sono andati meglio in trasferta (ventinove punti contro venticinque) e l'Anderlecht si è guadagnato in totale nove pareggi, il 3,50 può rivelarsi un numero panciuto. Molto panciuto.Senegal-Guinea Equatoriale 1 (quota 1,57)Cittadella-Cosenza over 1,5 squadra casa (1,65)Royale Union Saint Gilloise-Anderlecht X (3,50)