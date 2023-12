Ultima giornata di Champions League per ciò che riguarda i gruppi. Niente di facile, come al solito. Proviamo a farci aiutare dagli arbitri che dirigeranno le partite del girone del Milan. I rossoneri? Fischierà l'olandese Danny Makkelie. Ha diretto il Milan due volte nelle recenti ma non recentissime occasioni di Champions League: Milan-Liverpool 1-2 e Chelsea-Milan 3-0. Non vale la pena prendere in esame il fatto che non abbia portato fortuna, bensì il fatto che in entrambe le occasioni sia arrivato l'over. Può starci per la terza consecutiva.



In Borussia Dortmund-PSG l'arbitro sarà lo svedese Glenn Nyberg che ha diretto tre gare di Champions League in questa stagione: Bayern Monaco-Manchester United 4-3, Siviglia-Arsenal 1-2 e Manchester City-Lipsia 3-2. Ovvero, quando c'è lui col fischietto in bocca di under non se ne parla proprio.



Terzo gradino della serata. Trovo molto molto alto il 2/2 primo tempo/finale del Barcellona in casa dell'Anversa. C'è voglia di mangiarsi l'avversario dopo la sconfitta in casa nella Liga contro il Girona.



Newcastle-Milan over (1,72)



Borussia Dortmund-PSG over (1,55)



Anversa-Barcellona primo tempo/finale 2/2 (2,25)



Terno da 5,99 volte.