Nei giovedì dominati dal gruppone di Conference League e qualcuna di Europa League finora ho provato con la ripetizione del pareggio già uscito all'andata, visto che ormai ogni risultato vale l'altro anche con differente numero di gol. E che ti porta direttamente ai tempi supplementari.



Gli ambi di X finora tentati hanno sfiorato il colpo. Ma finché le partite sono queste vale la pena procedere su questo canovaccio.



Sono ben quindici le sfide concluse all'andata in parità, vediamole: Alashkert-Almaty, HJK-Neftci Baku, Zalgiris-Mura e St. Johnstone-Galatasaray (di Europa League); Astana-Kups, Kazan-Rakow, Molde-Trabzonspor, Qarabag-AEL Limassol, RFS-Gent, Maccabi Tel Aviv-Trnava, Copenhagen-Lokomotiv Plovdiv, Rijeka-Hibernian, Velez Mostar-Elfsborg, Dundalk-Vitesse e Partizan-Sochi (di Conference League).



Ne ho scelte due, costruirebbero un ambo da paura. Una è quella che studierà anche lo Specialone Mou, la sua Roma incontrerà la vincente (nel Trabzonspor giocano vecchie conoscenze come Gervinho, Bruno Peres e addirittura Marechiaro Hamsik!). Poi c'è Zalgiris-Mura, lituana contro slovena. All'andata si conclusero la prima 3-3 (rigore sbagliato da Bakasetas al 95', disperazione turca e gioia norvegese) e la seconda 0-0.



Si tifa per i supplementari. Buon viaggio. Anche a chi sceglierà altro.



Molde-Trabzonspor X (quota 3,45)

Zalgiris-Mura X (3,25)



L'ambo vale 11,2 volte la posta